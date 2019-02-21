Komşuların park yeri kavgası: 2 yaralı, 6 gözaltı

Zonguldak Alaplı Fatih Mahallesi'ndeki komşu aileler arasında iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine T.D. isimli kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda Y.K. isimli şahıs da sopa darbeyle hafif şekilde yaralandı.

Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Kavgaya dönüşen olaya jandarma müdahale etti.