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Komşusunu öldüren şahıs tutuklandı

Zonguldak’ta 55 yaşındaki komşusu Sezai Karaca’yı öldüren Veli B.

Zonguldak'ta 55 yaşındaki komşusu Sezai Karaca'yı öldüren Veli B., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zongulak'ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın vücudundan kurşun çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Veli B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Cinayeti itiraf eden Veli B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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