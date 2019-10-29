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Kömürspor altyapısı 29 Ekim'i coşku ile kutladı

Zonguldak Kömürspor altyapısı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk Bayrağı açarak asker selamı verdi.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor altyapı antrenörü Muhammet Şafak yönetiminde 6-14 yaş grubu arasında sporcular Fener sahasında çalışmalarına devam ediyor. Minik Elmaslar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Fener sahasında Türk Bayrağı açarak asker selamı verdi. Zonguldak Kömürspor altyapı sporcularının bu anlamlı hareketi Kırmızı Lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.


Zonguldak Kömürspor altyapı antrenörü Muhammet Şafak, her zaman Türk milletinin yanlarında olduklarını söyleyerek, ''Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bütün Ulusun Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Sporcularımızla birlikte yine antrenmandayız. Hem çocuklarımızla birlikte bayramımızı kutladık. Hem de spor yapmaya devam ettik. Türkiye büyük bir millet, Türkiye büyük bir ulus. Bizler her zaman Türk milletinin yanındayız. Cumhuriyet Bayramını sporcularımızla birlikte en güzel şekilde kutlamaya devam edeceğiz''diye konuştu.

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