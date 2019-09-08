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Kömürspor taraftarı Emine Bulut ve tüm kadınlar için, 'Anne Lütfen Ölme''pankartı açtı

Zonguldak Kömürspor’un taraftar grubu Ultras Elmas, boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve tüm kadınlar için farkındalık amacıyla, ’’Anne Lütfen Ölme"pankartı açtı.

Zonguldak Kömürspor'un taraftar grubu Ultras Elmas, boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve tüm kadınlar için farkındalık amacıyla, ''Anne Lütfen Ölme"pankartı açtı.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri maçı öncesinde tribünlerde anlamlı hareket ortaya çıktı. Zonguldak Kömürspor'un taraftar grubu Ultras Elmas, Kırkkalede eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve tüm kadınlar için farkındalık amacıyla "Anne Lütfen Ölme"pankartı açtı. Taraftarların açtığı pankart tribünlerden büyük alkış aldı. Öte yandan yüzlerce taraftarlar maç boyunca Emine Bulut ve tüm kadınlar için, ''Kandınlara kalkan eller kırılsın, Anne Lütfen Ölme''sloganları attı.

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