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Kömürspor Teknik Direktörü Terzi: " Kazanmak için elimizden geleni yaptık"

TFF 2.

Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi hafta sonu kendi sahalarında 3-2 mağlup ettikleri Kırklarelispor karşısında oyuncularının kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.


Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, oyuncuların iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Onlar tam kadro çıktı ben çocuklara korkmamalarını söyledim. İyi mücadele ettiler. 3-2 haricinde daha farklı skorlar olabilirdi. Net pozisyonlarımız var. Çocuklar kazanmak için çok iyi mücadele ettiler. Biz artık bu takımda oynayabilecek gençleri hazırlıyoruz''dedi.


''Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz''


Önümüzdeki hafta sonu Kemal Köksal Stadyumunda Bakspor ile oynanacak mücadeleyi kazanmak istediklerini ifade eden Terzi, ''Tabi deplasmanda yenildiğimiz maçlar oluyor. İç sahada bu dez avantajı iyi kullandık. Çocukların kendilerine öz güvenleri geldi. İnşallah çocuklar yine istekli arzulu olursa Bakspor maçını da yenerek son maçı da güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz''dedi.


''Tezcan gelecek vaad eden bir oyuncu''


Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Tezcan'ın gelecek vaad eden bir oyuncu olduğunu da belirterek ''Tezcan biliyorsunuz üzerinde çok ısrarla durduğumuz bir oyuncu.


Zonguldak Kömürspor ve Türk futbolu için gelecek vaad ediyor. İnşallah ilerde çok iyi bir kariyere sahip olacak. Bu gidişatı bozmazsa temposunu bozmazsa Türk futbolu çok iyi bir golcüye kavuşacak.''

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