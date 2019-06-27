Kömürspor yönetimi belediyeden destek istedi

Lig takımı Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyeleri kulübün içinde dar boğazdan çıkabilmek için Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'dan destek istedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Süleyman Caner, Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, Genel Kaptan Hakan Hürfikir, Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Öztürk ve Muammer Toprak bugün Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ı makamında ziyaret ederek kulübün içinde bulunduğu maddi kriz için destek istedi. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, Zonguldak Kömürspor'un bu şehirin ortak paydası olduğunu ve Kömürspor için ellerinden geleni yapacakların ın sözü verdi.

Caner; ''Ekonomik yönden sıkıntıdayız''

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, takımın ekonomik yönde sıkıntıda olduğunu söyleyerek, '' Yeni sezon başlamak için bir gayret içerisindeyiz. Malesef kongremizi yapacaktık ama istediğimiz güçlü yönetimi yapamadığımız için kongreyi gerçekleştiremedik. Kongreyi erteledik. Geçen sezon takıma emek veren teknik heyet olsun futbolcularımız olsun bunlara borçlarımız var. Bunlar önümüzü tıkamakta. Aynı zamanda transfer içinde maddi güç lazım. Ama ekonomik anlamda zor durumdayız. Nasıl Türkiye'de ki bütün takılar zor durumdaysa bizde daha zor durumdayız. Sponsorluk görüşmelerimiz oldu Eren holdingle. Aslında ekonomik kriz nedeniyle olumlu başlamıştı ama sonra ekonomik kriz nedeniyle olumlu sonuçlandıramadık. Bugün yine görüştük olabilir belki. Amacımız Zonguldak Kömürspor'u iyi bir şekilde başlatıp iyi bir yönetim kurabilmek''dedi.

"Sıkıntıları masaya yatırıp çözüm arayacağız''

Sıkıntılar için çözüm arayacaklarını ifade eden Başkan Caner, ''Selim Başkan'da göreve gelmeden önce kulübün doktorluğunu yapan hiç bir karşılık beklemeden yapan bir arkadaşımızdı. Reklam alma olsun sponsorluk olsun her zaman bizlerin yanındaydı. Onun için bizim sıkıntımızı bilir. Buraya geldik sıkıntılarımızı paylaşacağız. El ele vereceğiz. Onun için burada hep beraber bir çözüm bulacağız''şeklinde konuştu.

Alan;''Mali durum hiç iç açacı değil''

Zonguldak Kömür sporun maddi durumunun bildiklerini ve belediye olarak gerken desteği vereceklerini flade eden Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor'un daha iyi olması için elimizden geleni yaptık. 4 sene başarılı bir durum geçirdik ama şuan mali durum hiç iç açıcı değil. Bizde Zonguldak Kömürspor nasıl rahatlar futbolcuların nasıl paraları ödenir lige nasıl daha iyi başlar konusunda görüşme yapacağız. Çözüm arayacağız. Biliyorsunuz ki Zonguldak Kömürspor bu şehirin ortak paydasıdır. Zonguldak Belediye Başkanı olarak bende Zonguldak Kömürspor'un en iyi yerde olmasını isitiyorum. Belediye olarakta şahsım adına gerekeni yapacağım. Başkan Zonguldakspor yok. Zonguldak Kömürspor'u buraya getirine kadar sıkıntılı dönemler geçirdik. İnşallah Başkanımızın sıkıntılarına merhem olacağız''şeklinde konuştu.