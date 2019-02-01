İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kömürspor'dan 2 yeni transfer

Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor’un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor’un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş’i kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor'un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i kadrosuna kattı.


TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Cahit Terzinin raporu doğrultusunda transferin son gününde 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı Lacivertli takım Eyüpspor'un 24 yaşındaki stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i transfer etti. Aygüneş ve Bad bugün şehire gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Forvet oyuncusu Şahin Aygüneş, yarım sezon ve stoper oyuncusu Doğukan Bad ise 1,5 sezonluk Kömürspor'a imza attığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.