Kömürsporlu taraftar çocuk istismarına tepki için sustular

Zonguldak Kömürspor'un taraftar grubu Genç Zonguldak, çocuk istismarına farkındalık amacıyla 67. dakikaya kadar sustu. Ardından kırmızı-lacivertli taraftar 67. dakika da hep bir ağızdan, ''Çocuk istismarına hayır. Çocuğa kalkan eller kırılsın. İdam istiyoruz'' diyerek bağırdılar.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un konuk ettiği Bakspor maçının ikinci yarısında tribünlerde ilginç bir olay yaşandı. Kapalı tribünde yer alan Genç Zonguldaklı taraftar grubu çocuk istismarına farkındalık amacıyla ikinci yarıda susarak 67. dakikaya kadar tezahürat yapmadı. Zonguldak'ın plakası olan 67. dakikada taraftarlar, ''Çocuk istismarına hayır. Çocuğa kalkan eller kırılsın. İdam istiyoruz'' diyerek hep birazdan bağırdı. Genç Zonguldak taraftar grubunun yapmış olduğu bu anlamlı hareket tribünlerden büyük alkış aldı.

Genç Zonguldak taraftar grubu lideri Zeki Beybeyoğlu, ''Biz 67. dakika'ya kadar çocuklarımız için sustuk. Bu ülkede çocuğa kalkan eller kırılsın. Herkesten devletimizden artık idam istiyoruz. Korkmaya başladık artık. Benimde bir evladım var. Allah aşkına çocuk istismarına dur diyelim. Biz bugün 67. dakikada sustuk. Biz ufak bir mesaj vermek istedik. Benim tek istediğim devlet büyüklerinden idam gelmesi'' diye konuştu.