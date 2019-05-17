Kömürspor'un hoca adayları, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Ergün Penbe

Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Cahit Terzi'den boşalan hocalık koltuğuna arayışlara başladı.

Kırmızı-lacivertli yönetimin Terzi'den boşalan koltuğa, Zonguldak Kömürspor yönetimi bir dönem İnegölspor'u çalıştıran ve boşta olan 47 yaşındaki Zonguldaklı teknik adam Ergün Penbe, en son İstikbal Mobilya Kayserispor'u çalıştıran ve boşta olan 51 yaşındaki Zonguldaklı teknik adam Ertuğrul Sağlam ve TFF 1.Lig takımı Adana Demirspor'u çalıştıran ve boşta olan 66 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ı gündemine aldığı iddia edildi.

TFF 2. Lig'de sezonu 42 puanla 11'inci sırada tamamlayan Zonguldak Kömürspor'da sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Cahit Terzi takımdan ayrıldığını açıkladı. Kırmızı Lacivertli yönetim teknik direktör Cahit Terzinin takımdan ayrılmasının ardından önceliklerinin dışarıdan bir hoca olacağını açıkladı. Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Kırmızı-lacivertli yönetim tecrübeli antrenör Yılmaz Vural ve Ergün Penbe'ye teklif götürmüş, şartlar oluşmadığı için transferden vazgeçilmişti. 51 yaşındaki tecrübeli teknik adamn Ertuğrul Sağlam sezon başından sonuna kadar fırsat buldukça memleketi Zonguldak'a gelerek Zonguldak Kömürspor iç saha maçlarını takip ediyordu.