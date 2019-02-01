Kongre öncesi yönetim kurulu adaylıklarını açıkladılar

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın Mart ayında yapılacak olan olağan genel kurulu öncesinde yönetim kurulu adayları gazetecilerle bir araya geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikasını Olağan Genel Kurulu öncesinde yeni yönetim adayları gazetecilerle bir araya geldi. Hakan Yeşil'in Genel Başkan olacağı kongrede, İsa Mutlu Genel Başkan Yardımcısı, Volkan Yıldız Mali Sekreter, Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir Teşkilat ve Eğitim Sekreteri, Hüseyin Kolçak Genel Sekreter olarak açıklandı.

Genel Başkan adayı Hakan Yeşil, “Sendikamızın olağan genel kurulu sürecinde 7 şubemizin kongreleri tamamlandı. Mart ayı içinde Genel Merkez Genel Kurulumuzu yapacağız. Böylece yeni bir dönem başlayacak. Her dönem olduğu gibi bu dönem de işçi arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı delege seçimlerine katıldılar. Şube delegelerine görev verdiler. Şube kongrelerinde hiçbir tartışma olmadan ve çoğunlukla tek liste ile yönetimler belirlendi. Şube delegesi arkadaşlarımızın verdiği mesaj yerine getirildi. Şimdi Genel Merkez Genel Kurulunda, tabanın verdiği karar doğrultusunda Genel Merkez Yönetimi belirlenecek. Yine tek yürek, tek ses olacağız. Sendikamızın gücüne güç katacağız. Ben 10 yıllık maden işçisiyim. Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi Amele birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Sağ olsun arkadaşlarım 3 dönemdir bana bu görevi veriyorlar. Bu kez Genel Maden İşçileri Sendikamızda görev almamı istediler” diye konuştu.