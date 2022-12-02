Kongre ve Organizasyon Koordinatörlüğü'nden bilgilendirme toplantısı

Ereğli ve Kepez kampüslerinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ZBEÜ'nün hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre faaliyetlerini artırmak ve üniversitenin düzenlediği kongrelere destek hizmeti sunmak amacıyla kurulan koordinatörlüğün düzenlediği toplantılara Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Ereğli Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dinçer ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Makbule Civelek olmak üzere çok sayıda akademik personel katıldı.

Söz konusu toplantıda sunum gerçekleştiren Kongre ve Organizasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Soner Sözler, düzenlenecek olan her türlü bilimsel, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum toplantılarının nasıl yürütüleceği ve üniversite tarafından nasıl destekleneceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Toplantı sonunda Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Dr. Öğr. Üyesi Soner Sözler'e teşekkür belgesi takdim etti.