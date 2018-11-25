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Konserin gelirini kanser hastalarına bağışladılar

Ünlü sanatçı Aysel Yakupoğlu, Zonguldak’ta konser verdi.

Ünlü sanatçı Aysel Yakupoğlu, Zonguldak'ta konser verdi. Konserin geliri ise kanser hastalarına bağışlandı.


Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere çok sayıda davetli katıldı. Organizatör Nur Sarı'ya ve konsere destek verenlere, İş-Kur İl Müdürü Gönül Demirsu'ya teşekkür plaketi verildi. Salonun tamamen dolduğu konserde sanatçı Aysel Yakupoğlu, davetlilerle birlikte şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konser sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan organizatör Nur Sarı, "“İyiliğin konseri diye çıktık yola yeni ve çok anlamlı bir projeyle dün akşam sizlerle olmanın gururunu yaşadık. Büyük bir aile olmanın mutluluğu kelimelerle anlatılmayacak kadar zor benim için asla yalnız bırakmayan ailem,kardeşlerim,dostlarım,ekibim ve tüm sevenlerimle böylesi anlamlı bir güne imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sahnesiyle, sesiyle ve güzelliğiyle bizleri kırmayıp gelen Aysel hanıma çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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