İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı. Nadir görülen bakteri tespit edilen hasta yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Kdz. Ereğli ilçesinde Servet A. (32) yediği yemeğin ardından fenalaştı. Servet A.'nın fenalaşması üzerine yakınları tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese kısa sürede ulaşan ekipler, gıda zehirlenmesi yaşayan adamı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Servet A.'nın nadir görülen bakteri olan botulizm hastalığına yakalandığı tespit edildi. Servet A. İçin ekipler seferber olurken, daha sonra ilçede bulunan özel hastaneye sevk edildi.


Zehirlenen Servet A. Yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.