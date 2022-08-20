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Kontolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi köprülü kavşak mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı.

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi köprülü kavşak mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 VS 5385 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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