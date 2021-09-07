İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan araç çalılık alana uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak çalılık alana uçtu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak çalılık alana uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Bartın Karayolunda meydana geldi. Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Niyazi K. hakimiyetindeki 74 AP 411 plakalı Fiat marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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