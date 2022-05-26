Kontrolden çıkan araç dereye düştü: 1 kişi halatla kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Dereye takla atan aracın vatandaşlar tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Çay yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İlker Ş. idaresindeki 67 ABF 776 plakalı Peugeot marka otomobil Alaplı'ya istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü halatla yukarı yola çıkartmayı başardı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.