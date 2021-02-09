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Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Alaplı ilçesi Mollabey Köyü Karacallı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacallı Köyü Mahallesi'nden Alaplı'ya giden Mustafa T. idaresindeki 67S D 885 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Yasin K. İle Mustafa T. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceme başlattı.

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