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Kontrolden çıkan araç kaldırma çarparak durabildi

Zonguldak’ta kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi.

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi ek bina otoparkında meydan geldi. 67 DD 234 plakalı otomobil sürücüsü aracını otoparktan çıkardığı sırada kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Şans eseri kazada can kaybı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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