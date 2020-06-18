İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan araç kaza yaptı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazen ulaşım bir süreliğine kontrollü sağlandı.


Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 CCC 680 plakalı otomobil seyir halindeyken kaldırıma vurdu. Ters yöne dönen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.


Kazanın ardından trafik bir süreliğine durdu. Ulaşım, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü sağlandı.


Araç bir süre sonra kaza yaptığı bölgeden kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.