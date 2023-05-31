İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan halk otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü duvara çarptı.

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü duvara çarptı. Kazada 2 yolcu yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Yağcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. idaresindeki 67 HO 1004 plakalı halk otobüsü kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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