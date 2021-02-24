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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 kişi motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişi motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.


Kaza saat 15.00 sularında ilçe merkezi Bozhane kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozhane'de simitçilik yaptığı öğrenilen Ramazan A. (31) idaresindeki 67 UF 128 plakalı motosiklet sürücüsü, Bozhane kavşağında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ramazan A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Yaralı yapılan müdahalenin ardından ilçede yer alan özel hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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