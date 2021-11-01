İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil 20 metreden uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ta akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobil sürücüsü 20 metreden uçtu.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobil sürücüsü 20 metreden uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Topbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden uçuruma uçtu. Kazada araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri araç içerisinde sıkışan şoförü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahsa ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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