Kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin apartman boşluğuna düştüğü kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sendika Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zihni K. idaresindeki 67 AZ 315 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak apartman boşluğuna düştü. Kazada Zihni K. ve Gülcihan K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Zihni K. ve Gülcihan K.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi alınan Zihni K. ve Gülcihan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.