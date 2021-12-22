İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A.'nın kullandığı 34 ZT 4827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.A. yaralanırken diğer sürücüler tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri F.A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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