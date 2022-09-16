Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi 19 Mahallesi Dereiçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü Orhan B. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Orhan B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.