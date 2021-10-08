Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Devrek ilçesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 06 BRJ 005 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı.