Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarptı.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kozlu İlçesinden Zonguldak istikametine giden 06 DH 3452 Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.