Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma yol ayrımı mevkiinde yaşandı. Recai Kalaycı (58) idaresindeki 67 EK 527 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Otomobil önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından da su kanalına devrildi.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.