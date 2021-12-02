Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden otomobil kanala devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 DK 287 plakalı Renault marka otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak kanala devrildi. Kazada sürücü ve yanında yolculuk yapan Bülbül K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.