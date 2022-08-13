Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu

Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Bartın-Ankara karayolunda meydana geldi. E.K.'nin idaresindeki 06 KVG 90 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada araç içinde olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ayrıca bölgeye Bölge Trafik ile jandarma ekipleri de hareket etti. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.