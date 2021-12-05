Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçların üzerine uçarken bir çok araç kullanılamaz hale geldi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. Devrek yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ABM 863 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonrası kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Elektrik panosunu yıkan otomobil önce 67 ABL 201 plakalı Renault marka otomobile ardından sırasıyla 67 SC 650 plakalı Tofaş marka otomobil ve 67 DV 721 plakalı Renault marka hafif ticareti kamyonete çarptı. Elektrik direğine de çarpan 67 ABM 863 plakalı otomobil, 67 TG 298 plakalı Toyota marka otomobilin üzerinde asılı kalırken, sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Elektrik kaçağı olmasından dolayı ekipler vatandaşları uzaklaştırırken, olay yerine gelen enerji dağıtım kurumu ekipleri bakım onarım çalışması yaptı.

Öte yandan sürücünün yakını olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde aracın kaza yaptığını görünce fenalık geçirdi. Ekiplerden bilgi alan kadını yakınları sakinleştirdi.

Kaza sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobiller kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.