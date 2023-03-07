İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Zongulda’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı.

Zongulda'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 74 ACC 154 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşları araçı çıktığı refüjden yola indirdi.

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