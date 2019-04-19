Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı:1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ören mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Zonguldak-Ereğli yolu Ören mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ayşegül B. (33) idaresinde otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Ayşegül B. daha sonra 112 Acil ekibinin olay yerine gelmesi ile olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şarampole yuvarlanan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.