Kontrolden çıkan otomobil su kanalına girdi: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Bartın karayolunda Karapınar beldesi yolu üzerinde Bartın istikametinden Çaycuma istikametine giden G.K. idaresindeki 54 UC 642 plakalı Skoda marka araç yağmur yağması ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü G.K. ve yanında bulunan Ö.K. ve C.K. isimli şahıslar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak trafik polisi soruşturma başlattı.