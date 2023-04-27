Kontrolden çıkan otomobil ticari araca çarptı: 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar beldesinde meydana gelen kazada, Çaycuma istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan Dursun Akyüz yönetimindeki 67 ZU 639 plakalı Toros marka araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan 41 AAC 456 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu sürücü Dursun Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif ticarin aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Trafiğin aksamasına sebep olan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.