Kontrolden çıkan tır refüje çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre M.O. idaresindeki 81 DJ 905 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sürücü kazadan yara almadan kurulurken, kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken tırın yoldan kaldırılması ile yeniden yol trafiğe açıldı.