İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolü kaybederek tarlaya uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde patpat adı verilen tarım aracı tarlaya uçtu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde patpat adı verilen tarım aracı tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Şamlar Köyü Kabaklar Mahallesi Ormanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk arasında patpat adı verilen tarım aracı ile seyir halinde olan Mehmet K., patpatın kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet K.'nın yanında bulunan eşi Kader K. yaralandı. Kader K.'nın kafasından darbe aldığı öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Kader K. ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.