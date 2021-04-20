Kontrolü kaybederek tarlaya uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde patpat adı verilen tarım aracı tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şamlar Köyü Kabaklar Mahallesi Ormanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk arasında patpat adı verilen tarım aracı ile seyir halinde olan Mehmet K., patpatın kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet K.'nın yanında bulunan eşi Kader K. yaralandı. Kader K.'nın kafasından darbe aldığı öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Kader K. ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.