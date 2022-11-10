Kontrolü kaybetti, temizlik aracıyla çarpıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile yol temizleme aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza sabah saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Bozhane istikametinden, ilçe merkezine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 67 SK 818 otomobil sürücüsü aynı istikamette seyir halinde olan yol temizleme aracı ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili olarak rapor tutuldu.