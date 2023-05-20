İhlas Haber Ajansı

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Kontrolünü kaybeden sürücü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı mevkisi Bozhane Kavşağı'nda yaşandı. U.C.K. idaresindeki 67 ACV 402 plakalı motosiklet; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü U.C.K. yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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