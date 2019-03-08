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Konukevi kadınları el emeği sergisi açıldı

Zonguldak Aile Sosyal Politikalar il Müdürüne bağlı Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, el emeği ürünleri sergisi açıldı.


8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, açılan sergiye Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Cumhuriyet Baş Savcısı Hakan Yağız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, katıldı.


Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhuriyet Baş Savcısı Hakan Yağız, , Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü yaptı.


“Kadınların dokunduğu her yer güzeldir”


Açılışta konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Böyle özel bir günde böyle bir serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadınların dokunduğu her yer güzel oluyor. Bende tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş açılışın ardından sergiyi gezerek el emeği eserleri incelediler.

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