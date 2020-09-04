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Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca aracıyla takla attı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aniden önüne köpek çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aniden önüne köpek çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kaza, Ankara-Bartın karayolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametine seyir halinde olan Turhan Ç. hakimiyetindeki 67 LK 754 plakalı aracın önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Olayı gören diğer sürücüler Turhan Ç.'nin yardımına koşarak ters dönen araç içerisinden sürücüyü çıkardılar. Genç sürücünün burnu bile kanamazken, uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

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