Köpeğin penisi kapana yakalanıp kopunca ameliyatla dikildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 yaşındaki çoban köpeğinin penisi kapana yakalandı. Köpeğin kopan penisi ameliyatla yerine dikildi.

Devrek'in Karakoçlu köyünde Arslan Ulupınar'ın sahibi olduğu 3 yaşındaki ‘Karabaş' isimli çoban köpeğinin penisi, komşularının domuz için kurduğu kapana yakalandı. Kapana yakalanan çoban köpeğinin penisi kopma tehlikesi geçirdi. Ardından Ulupınar, köpeğini kapandan kurtararak hemen kent merkezimdeki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından ameliyata alınan Karabaş isimli çoban köpeğinin penisi uzun süren ameliyat sonucunda yerine dikildi.

Tedavisi tamamlanan çoban köpeği bugün, sahibi Arslan Ulupınar'a teslim edildi. Arslan Ulupınar, “Çoban köpeği kendisi. Domuza gittiğinde komşunun kurmuş olduğu bir kapan var halata bağlamış arka tarafları. O da penisindeki bölgeyi koparmış. Veterinerimize getirdik o da ameliyat etti. Kopan penisini yerine koydu. Biraz daha orada kalsaydı tamamen kopacaktı. 15 günlük süre var, kangren olmaması için. 2 gündür arıyordum köpeğimi sonra tuzağa yakalanmış olarak buldum. Baya kan geldi köpeğimden” diye konuştu.