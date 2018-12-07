Köpeğin simit keyfi

Zonguldak’ta meşhur Devrek simidini yerken keyifli haller yaşayan köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Zonguldak'ta meşhur Devrek simidini yerken keyifli haller yaşayan köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Devrek ilçesinde Tuncay Karausta tarafından kaydedilen görüntülerde, bir sokak köpeği meşhur Devrek simidini yerken keyifli haller yaşıyor. Sırt üstü yatarak ön patileriyle simidi ısırmaya çalışan köpek, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Devrek ilçesinde 100 yıllık tarihi fırınlarda pişen “Devrek simidi” ise adeta fırından çıkmadan satılıyor.