İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğin simit keyfi

Zonguldak’ta meşhur Devrek simidini yerken keyifli haller yaşayan köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ta meşhur Devrek simidini yerken keyifli haller yaşayan köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Devrek ilçesinde Tuncay Karausta tarafından kaydedilen görüntülerde, bir sokak köpeği meşhur Devrek simidini yerken keyifli haller yaşıyor. Sırt üstü yatarak ön patileriyle simidi ısırmaya çalışan köpek, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Devrek ilçesinde 100 yıllık tarihi fırınlarda pişen “Devrek simidi” ise adeta fırından çıkmadan satılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.