Zonguldak'ta 1 yaşındaki Puffy isimli köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı.

Zonguldak'ta terrier cinsi Puffy isimli köpek evde oynadığı çorabı yuttu. Köpeğinin çorabı yuttuktan sonra zor anlar yaşadığını gören öğretmen Şaduman Öztürk, veteriner kliniğine giderek yardım istedi. Acil müdahalede bulunulan Puffy isimli köpek, 15 dakikalık müdahalenin ardından eski sağlığına kavuştu. Veteriner hekim Önder Alkan, çorabı mideden endoskopi ile başarılı bir şekilde çıkarttıklarını ifade etti.