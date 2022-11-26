Köpek hasta güvercinin başında bekledi

Devrek'te kameralara yansıyan olayda, bir köpeğin, hasta güvercinin başından ayrılmadığı görüldü. Devrek Cumhuriyet Alanında yaşanan olay, şahit olanları şaşırttı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olayı görüntüleyen Aydın Cozur, "Burada bir video çekimi gerçekleştirirken bir av köpeğinin güvercin ile temas halinde olduğunu gördüm. Normal şartlarda av köpeğinin güvercine saldırması lazımdı fakat güvercinin hasta olduğu her halinden belliydi. Aralarındaki mesafe de on santim olmasına rağmen köpeğin güvercine zarar vermemesi beni hayretlere düşürürken, güvercin daha sonra uçarak ortadan kayboldu" diye konuştu.