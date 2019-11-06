İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpek ve kedinin dostluğu

Kozlu İlçesine bağlı Değirmenağzı plajında köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.


Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Demirmenağzı plajında kedi ve köpeğin dostluğu, herkesi hayrete düşürüyor. 2 kafadar gün boyu birlikte plajda gezerek oyunlar oynuyor. Plaja gelen misafirlerinde maskotu hale gelen kedi ve köpeğe de vatandaşlarda yanlarında getirdikleri yiyeceklerle besleyerek sahip çıkıyor. Öte yandan plaja gelen misafirler de köpekle kedinin dostluğunu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. 2 kafadarın fotoğrafları kısa zaman içerisinde sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.