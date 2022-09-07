Köpeklerin saldırdığı karacayı vatandaş kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Gümeli Bölüklü Yaylası'nda bir vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca koruma altına alındı.

Gümeli Bölüklü Yaylası'na gezintiye çıkan bir kişi, bir karacanın köpekler tarafından saldırıya uğradığını fark ederek yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı. Duyarlı vatandaş Turan Ah daha sonra kurtardığı yavru karacayı, Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Turan Ah şunları söyledi:

"Aracımla hayvan almak için yaylaya gelmiştim. O sırada karacanın çoban köpeği tarafından saldırıya uğradığını gördüm. Hemen müdahale edip köpeği kovdum ve köpeğin ağzından karacayı kurtardım. Hemen orman işletmeye ve doğa korumaya haber verdim. Yaralı şekilde aldığım karacayı Alaplı merkezine kadar aracımla getirdim ve yetkililere teslim ettim. Onlar da bana veterinerdeyken tedavi fotolarını attılar. Çok mutlu oldum. Kim olsa sanırım benim yaptığımı yapardı. Çünkü bu hayvanların nesli artık tükenmek üzereler. Doğamızı koruyalım ve hayvanları sahip çıkıp kollamak bir vatandaşlık görevidir."