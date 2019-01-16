Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Alaplı'da 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde tedavi gördüğü Ereğli'de özel Hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Aksoy düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Alaplı Merkez Camii Kebir caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Tuğamiral Cemal Özen Yağcıoğlu ,Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Emniyet Müdür vekili Cengizhan Zengin ve Ahmet Aksoy'un yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Kore Gazisi Ahmet Aksoy'un Alaplı Tepeköy şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muharrem Özdemir, "Kore Gazimiz Ahmet Aksoy'un dün tedavi gördüğü Ereğli'de bulunan bir özel Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazimiz Ahmet Aksoy'un ve vefat eden diğer gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bize kayıtlı olarak şu ana kadar Ereğli İlçesi dahil 2 Kore Gazisi vardı. Ahmet Aksoy'un vefat etmesi ile birlikte bu sayı 1 düştü" diye konuştu.