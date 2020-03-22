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Korona virüs, amatör futbolun kalbine kilit vurdu

Korona virüs nedeniyle spor müsabakalarının iptal olmasının ardından amatör futbolun kalbi olan Fener Sahası sessizliği büründü.


Tüm dünyayı etkisi altına ve Türkiye'yi de olumsuz etkileyen korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde alınan kararın ardından bütün spor müsabakaları iptal oldu. Zonguldak'ta yıllardır amatör futbolun kalbi haline gelen Fener Sahası da bu sonuçla adeta sessizliği büründü. Salgında önce onlarca kişinin maç izlediği ve spor yaptığı sahaya şu anda sporcu ve antrenörler uzaktan bakıyor.


Ayrıca sporcular da bu süreçte herkesin alınan tedbirlere uyarak evde kalmasını söylüyor.

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