Korona virüs nedeniyle ertelen 2.Amatör Küme için 3 karar gündemde

Zonguldak'ta korona virüs nedeniyle ertelenen 2.Amatör Küme için 3 planlama gündeme geldi.

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve kulüpler korona virüs nedeniyle devresi tamamlanamayan 2.Amatör Kümenin kaderi için Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında toplantı yapıldı.

Toplantıda kulüplerin mağduriyetleri giderilmesi için 1 sezonluk 2.Amatör Küme ve 1.Amatör Ligin birleştirilmesi, gruplardaki bütün takımların korona virüs testlerinden geçirilip maçların kaldığı yerden devam etmesi ya da maçların oynanmamış olarak kabul edilerek takımların harcamalarının geri ödenmesi gündeme geldi. Toplantı çıkacak karar ise Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilecek. Türkiye Futbol Federasyonu önerileri kabul etmediği takdirde ise lig oynanmamış olarak tescil edecek.

''Zonguldak Amatörü olarak en doğru kararı alacağız''

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Zonguldak amatör küme olarak en doğru kararı alacaklarını söyleyerek, "Mart ayının ortalarında başlayan COVİD-19 sürecinde şu tarihi kadar devam eden zaman zarfında Federasyonumuzun Amatör Spor Kulüplerimize ve İl Temsilciliklerimize gönderdiği genelge ile birlikte Zonguldak Amatörünün geleceği Federasyona sunucağımzı kararı almak adına burada toplanmış durumdayız. İnşallah Zonguldak ve Türkiye'de ki Amatörlerin hayırlı olanı Amatör Spor Kulüpleri Başkanlarımız karar verecekler. Bizde Zonguldak Amatör Spor Kulübü olarak yönetimle beraber en doğru kararı alacağız''dedi.

''Takımlar mağduriyetlerini giderme peşinde''

Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, takımlar mağduriyetlerinin giderme peşinde olduklarını belirterek, ''Bütün Türkiye'de bu kaoslar var. Türkiye'de 1. Amatör Küme ve 2.Amatör Kümedeki takımlar teyakkuz halinde. Türkiye Futbol Federasyonuna öneriler sunma peşindeler. En azından takımlar mağduriyetini giderme peşindeler. Bizde aynı düşünce içerisindeyiz. Şimdi burada liglerin oynanmayacağı kesin ama biz tamamı istiyoruz ama bir bölümün mağduriyetini önlemek düşüncesindeyiz. Buradan konuşacaz tartışıcaz bu önergiyi Futbol Federasyonuna sunacağız. Kabul ederler etmezler onların vereceği karar. O karara da saygı göstermek zorundalar. Zonguldak olarak 3 planımız var. Onlar hangisini uygun görürseler. Eğer bizim dediğimiz olacak derlerse de onların bileceği iş''şeklinde konuştu